Москва, 7 мая, 2022, 16:21 — ИА Регнум. На освобожденные территории, ранее временно оккупированные Украиной, возвращается мирная жизнь: восстанавливаются социальные и торговые объекты, возобновляют производственную деятельность предприятия промышленности.

ИА REGNUM Промышленность

Первое промышленное градообразующее предприятия на освобожденной территории ДНР — «Донецкий химико-металлургический завод», расположенное в поселке Донское Тельмановского района, возобновило свою деятельность, сообщается на сайте Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.

Накануне запуска завод посетили Глава ДНР Денис Пушилин, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, Министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак.

Завод специализируется на производстве порошковой проволоки, для металлургической промышленности, сварочных электродов для ручной дуговой сварки широкой номенклатуры, минерального порошка для дорожного строительства, железобетонных изделий для гражданского и промышленного строительства.

С целью сохранения целостного имущественного комплекса и обеспечения функционирования предприятия, восстановления и запуска производственных мощностей, восстановления энергоснабжения, обеспечения занятости трудового коллектива, создания новых рабочих мест Распоряжением Президиума Правительства ДНР от 12.04.2022 № 92 Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Донецкая промышленная компания» (ГУП ДНР «ДПК») назначено временным администратором по управлению имуществом юридического лица-нерезидента филиал ГУ «НИОХИМ» Химико-металлургический завод».

Министерством промышленности и торговли ДНР совместно с ГУП ДНР «ДПК» проведены мероприятия по обнаружению, обезвреживанию и удалению взрывоопасных предметов с территории завода, обеспечению возобновления производственной деятельности завода, запуска производственных цехов, обеспечению круглосуточной охраны территории, оборудования и товарно-материальных ценностей ТК «Энергия Донбасса», выполнены ремонтно-восстановительные работы энергетического оборудования заводской подстанции, производственных цехов и административных помещений предприятия, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ.

В настоящий момент предприятие полностью готово к производству основных видов продукции, осуществлена доставка дизельных генераторов для запуска основного оборудования цехов по производству порошковой проволоки, сварочных электродов и минерального порошка для дорожного строительства, обеспечения централизованного освещения постов охраны и территории предприятия, запуска водяных насосов по подаче воды из имеющейся на территории скважины.

Предприятие не прекращало свою деятельность до последнего дня перед началом спецоперации.

«На сегодняшний день принято на работу 160 человек, из них 125 бывших работников завода, которые уже получают заработную плату. Кроме того, ко Дню Победы и Дню Республики все сотрудники предприятия будут дополнительно обеспечены продуктовыми наборами», — прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности заместителя министра промышленности и торговли ДНР Сергей Ильин .

Он также отметил, что продукция предприятия востребована на рынке Республики и Российской Федерации, а возобновление его деятельности позволит увеличить штат сотрудников до 260 человек и нарастить объемы производства.