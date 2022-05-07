Донецк, 7 мая, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуировали ещё более 150 человек. Об этом 7 мая сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В течение дня 7 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 152 человека, среди них 32 ребенка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас беженцы находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где блокированы остатки украинских нацистов, вышла группа киевских боевиков с белым флагом.