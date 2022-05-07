Москва, 7 мая, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Российские следователи возбудили два уголовных дела по факту гибели пяти человек в результате пожаров в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Пожар

«По фактам гибели людей следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

В ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали, 7 мая поступили сообщения о возгорании жилых домов и строений в 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибли пять человек, проживающих в двух районах региона.