7 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 16:48 — REGNUM В очередной раз посрамлены сторонники выстраивания «особых» отношений, чуть ли не стратегического партнерства России с Японией, еще недавно утверждавшие, что якобы возможно в случае уступки Токио русских Курильских островов. Такие мысли бродили в головах российской «элиты» начиная с «позднего Горбачева», который примитивно намеревался, простите за вульгаризм, «толкнуть» острова за деньги, нужные для реанимации бездарной «перестройки», и кончая надеждами уже нынешнего времени на то, что японцев удастся уговорить на компромисс, некую «ничью» в разделе Курил.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Предупреждения же специалистов по российско-японским отношениям, которые предупреждали об абсурдности всех этих «прожектов», неискренности японских властей, которые ради получения островов раздавали обещания «не знающей границ благодарности» за Курилы, «иеновых дождей» инвестиций в экономику России, игнорировались, а то и вызывалось плохо скрываемое раздражение как попыткам мешать «тонкой дипломатии» на японском направлении.

Чем эта «тонкая дипломатия» обернулась, известно — японское правительство в своей злобе и стремлении к мести за провал операции «острова за деньги» сегодня, воспользовавшись начавшейся гибридной войной коллективного Запада против России, опережает в жесткости своих «санкций» другие страны «семерки», демонстрирует ненависть и непримиримость к нашей стране. Дело дошло до немыслимых ранее оскорбительных рестрикций и репрессалий, финансовых гонений и запретов на въезд в Японию высших должностных лиц Российской Федерации, включая президента РФ и членов его семьи.

Утагава Хиросигэ. Ночной вид токийской улицы. 1856

Наконец-то, похоже, происходит прозрение. В Москве начинают сознавать, что нашей стране объявлена война, и не только экономическая. 16 марта Путин констатировал, что санкционная политика Запада в отношении России имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. И в осуществлении такой стратегии активную роль играет и будет дальше играть справедливо отнесенная к недружественным к России государствам Страна восходящего солнца.

Однако вполне очевидно, что западные державы во главе с США, включая Японию, не ограничатся экономическими и финансовыми притеснениями России. Они уже открыто участвуют в военных действиях на Украине поставками новейшего вооружения неонацистскому киевскому режиму, беспрерывно снабжают ВСУ и превосходящих своей жестокостью германских фашистов боевиков-бандеровцев разведывательной информацией, позволяющей наносить немалый ущерб российским войскам и ополченцам ДНР и ЛНР.

Посетивший США для согласования планов борьбы с Россией министр обороны Японии Нобуо Киси, кстати, брат обласканного у нас в стране «друга Синдзо», то бишь бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, от имени своей страны обещал вносить должный вклад в поддержку Киева в его противостоянии Москве. Он заявил в интервью американской газете «The Washington Post»: «Если мировое сообщество позволит действиям России на Украине остаться без последствий, это может подать неверный сигнал о том, что такие действия можно терпеть в других точках земного шара, в том числе в регионах Индийского и Тихого океанов. В этом плане такие действия России терпеть нельзя». По словам Киси, Токио намерен оказывать Киеву всю возможную поддержку. Это, по мнению министра обороны, будет существенно влиять и на расчеты Пекина и его «действия в азиатском регионе в перспективе».

Нобуо Киси NKSRDJ

Япония намерена активно участвовать в реализации плана американского президента США Джозефа Байдена и его европейских сатрапов по затягиванию специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, которая, надо признать, переросла рамки «операции», и тем самым ослаблению России. При этом в Токио всерьез делают расчет на то, что в случае каких-либо серьезных событий на Дальнем Востоке, например вокруг спорных с Китаем островов Сэнкаку — Дяоюйдао или Курил, и без того, по японским подсчетам, небольшая группировка российских войск в Восточном военном округе не сможет получить подкрепления из европейской части России. А заинтересованность коллективного Запада по открытию «вторых фронтов» по периметру российских границ, в том числе на Дальнем Востоке, очевидна.

Складывающаяся обстановка, на наш взгляд, требует от руководства РФ серьезных политических, дипломатических и военно-технических мероприятий по обузданию реваншистских настроений и планов лидеров «нации Ямато», похоже, забывших недавнюю историю сокрушительного поражения в 1945 году от России, тогда Советского Союза. Коль скоро Япония рвется участвовать в направленном против России и Китая агрессивном военном блоке наподобие «восточного НАТО», этому необходимо противопоставить объединение отстаивающих независимость и суверенитет Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики. Только такое объединение, пусть и неформальное, может сдержать потуги натягивающих на себя «самурайские доспехи» новоявленных претендентов на господство в Восточной Азии и на планете.