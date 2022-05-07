Донецк, 7 мая, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Мирная жительница пострадала при обстреле города Горловка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 мая сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Горловке, по ул. Маршала Москаленко, ранена женщина», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что Украинские силовики обстреляли Горловку и Лозовое.

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