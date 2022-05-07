Нижневартовск, Югра, , 16:09 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) в связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения на автодорогах. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

На улицах Нижневартовска работает коммунальная техника Пресс-служба горадминистрации Нижневартовска

Движение перекрыто в сторону Излучинска, Сургута и Радужного. Движение ограничено для пассажирских автобусов и грузового транспорта, а также для автомобилей, имеющих летние шины. Ограничение действует до улучшения погодных условий.

Между тем в Нижневартовске дорожные службы продолжают ликвидировать последствия обильного снегопада и порывистого ветра. Дежурные бригады дорожных служб патрулируют улицы, техника задействована и во дворах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовске из-за сильного ветра с мокрым снегом не могли вылететь самолёты из аэропорта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре возобновилась работа аэропортов