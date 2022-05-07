Кемерово, 7 мая, 2022, 16:08 — ИА Регнум. На улицы Новокузнецка вышли трамваи «Бессмертного полка». Водители и кондукторы также переоделись в военную форму, сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

t. me/skuznetsov_nvkz Трамваи «Бессмертного полка»

Вагоны украшены георгиевскими лентами и детскими рисунками на военную тематику, в кабинах у водителей — портреты ветеранов.

Кузнецов уточнил, что портреты воинов-победителей появились в 60 трамваях и 30 троллейбусах.