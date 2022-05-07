Сочи, Краснодарский край, 7 мая, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Верификация и проверка информации, ее достоверность стали наиболее актуальным запросом информационной реальности современного мира. Объективного и ответственного освещения событий ждут от традиционных СМИ и новых медиа население и власть. Об этом говорили участники пленарного заседания Форума журналистов Кубани, который прошел в Сочи 5–6 мая. Также растет запрос на конструктивную и полезную повестку, когда медийщики не просто рассказывают о проблемах, а благодаря своей работе помогают решать их.

ИА REGNUM Информационная война

В мероприятии приняли участие более 200 представителей средств массовой информации региона, а также ведущих федеральных медиаэкспертов. Форум организован Администрацией Краснодарского края и Администрацией города Сочи, спикерами форума в 2022 году выступают эксперты образовательной программы «Мастерская новых медиа», ее организаторы — АНО «Диалог», президентская платформа «Россия — страна возможностей» и Мастерская управления «Сенеж».

«Сегодня журналисты играют важную роль в обществе. Журналисту либо верят, либо нет. Для журналиста важны профессионализм, глубокое погружение в то, что он показывает или о чем рассказывает. Второе — искренность и убежденность. Если все это присутствует, люди это чувствуют по-человечески и верят ему. В условиях сегодняшних вызовов то, что вы делаете, выходит на первый план. Вы должны быть настоящими, должны верить в то, что говорите. Главная задача — решить, а не обострить проблему. И от того, какой вы результат перед собой ставите, зависит то, что мы получим все вместе», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина отметила, что с учетом стремительности изменений в медиаотрасли специалистам в этой сфере необходимо постоянно учиться, чтобы пополнять арсенал инструментов и навыков, в том числе для того, чтобы противостоять фейкам и деструктивной информации. Кроме того, запрос аудитории на позитивный, вдохновляющий контент требует квалифицированных кадров, которые способны адаптироваться к новым условиям, разбираются в трендах при создании контента, умеют генерировать идеи и производить контент самостоятельно.

«В современных условиях медиаспециалистам нужно глубоко изучать hard skilss, и быстро — soft skills. Если не будет развитых надпрофессиональных навыков, невозможно создать востребованный медиапродукт, даже если у него будет хорошая технологическая оболочка. Есть такое понятие — образование через всю жизнь, lifelong learning. И надо понимать, что знания, которые мы получаем сейчас — это зачастую уже вчерашний день. Поэтому нужно обеспечить себя определенным объемом «лишнего» знания, потому что непонятно, что будет актуально через определенное время. В прошлом году мы совместно с АНО «Диалог» запустили совершенно уникальную программу — «Мастерская новых медиа». Программа направлена на повышение уровня профессионализма специалистов в области новых медиа, работающих с государственными задачами. При этом «Мастерская новых медиа» — не просто образовательный проект. Благодаря программе формируется сообщество медиаспециалистов по всей стране, которые, работая у себя на местах, развивают среду вокруг себя, создают уникальный контент, несут новые знания и смыслs», — рассказала Мария Афонина.

Она отметила, что выпускники Мастерской приносят пользу обществу: в рамках форума состоялась стратегическая сессия, на которой выпускники программы из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов разработали медиапроекты, которые направлены на решение актуальных вопросов для Краснодарского края.

Региональный медиафорум в Сочи проводится по инициативе губернатора Краснодарского края. В рамках мероприятия на площадке Российского международного олимпийского университета проходят тематические мастер-классы, дискуссии. Тема форума — «Новая реальность медиа. Как сохранить себя и аудиторию».

В частности, главный эксперт по риск-менеджменту и кризисным коммуникациям АНО «Диалог» Тимофей Ви рассказал участникам, как противостоять фейкам. Начальник отдела по взаимодействию со СМИ АНО «Диалог» Максим Коринчевский поделился рецептами повышения эффективности взаимодействия СМИ с аудиторией.

Также состоялась сессия с участием первого заместителя генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игоря Соболева и директора по интегрированным коммуникациям АНО «Институт развития интернета» Александра Ляпина, которые рассказали, как получить грант на медиапроект. Кроме того, перед участниками выступили представители отечественных платформ — RUTUBE и ВК, а также эксперты по работе в «Яндекс. Дзен», которые рассказали о том, как эффективно работать на российских площадках.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что программа форума направлена на поиск практических решений для медиаотрасли. «Программа форума актуальна и насыщена, она направлена на поиск практических решений. Несколько месяцев мы живём в новой информационной реальности и обязаны ей соответствовать, с достоинством отвечать на все вызовы. Команда администрации Сочи всегда для вас открыта, мы делаем с вами одно общее дело — работаем на благо людей, делаем их жизнь лучше, — отметил Алексей Копайгородский, — Уровень участников форума говорит о том, что сейчас растёт значение локальных СМИ. Людям интересно, что происходит в стране, в наших регионах».

В современных условиях у аудитории растет запрос на верифицированную информацию. Как подчеркнула директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова, именно журналисты и СМИ способны в настоящее время удовлетворить этот запрос.

«Давно не было такого времени для нашей профессии, когда ее значение, влияние на общество и ответственность перед обществом и государством были так велики. Мы прошли два года пандемии — мы, СМИ, никогда так не были нужны аудитории, у которой были животрепещущие вопросы, и никогда так не были нужны государству, чтобы вести диалог с аудиторией, — акцентировала Дарья Пенчилова, — Мы живем в мире, где количество источников информации просто огромное. Информационный шум таков, что люди ищут проверенную информацию, идут в СМИ, чтобы получить ее. Аудитория ждет от нас, журналистов, достоверную верифицированную информацию. И государству как никогда важно, чтобы все, что доносится до аудитории, было многократно проверено».