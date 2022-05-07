Достоверность информации — главный запрос аудитории. Мнения экспертов
Сочи, Краснодарский край, 7 мая, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Верификация и проверка информации, ее достоверность стали наиболее актуальным запросом информационной реальности современного мира. Объективного и ответственного освещения событий ждут от традиционных СМИ и новых медиа население и власть. Об этом говорили участники пленарного заседания Форума журналистов Кубани, который прошел в Сочи 5–6 мая. Также растет запрос на конструктивную и полезную повестку, когда медийщики не просто рассказывают о проблемах, а благодаря своей работе помогают решать их.
В мероприятии приняли участие более 200 представителей средств массовой информации региона, а также ведущих федеральных медиаэкспертов. Форум организован Администрацией Краснодарского края и Администрацией города Сочи, спикерами форума в 2022 году выступают эксперты образовательной программы «Мастерская новых медиа», ее организаторы — АНО «Диалог», президентская платформа «Россия — страна возможностей» и Мастерская управления «Сенеж».
Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина отметила, что с учетом стремительности изменений в медиаотрасли специалистам в этой сфере необходимо постоянно учиться, чтобы пополнять арсенал инструментов и навыков, в том числе для того, чтобы противостоять фейкам и деструктивной информации. Кроме того, запрос аудитории на позитивный, вдохновляющий контент требует квалифицированных кадров, которые способны адаптироваться к новым условиям, разбираются в трендах при создании контента, умеют генерировать идеи и производить контент самостоятельно.
Она отметила, что выпускники Мастерской приносят пользу обществу: в рамках форума состоялась стратегическая сессия, на которой выпускники программы из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов разработали медиапроекты, которые направлены на решение актуальных вопросов для Краснодарского края.
Региональный медиафорум в Сочи проводится по инициативе губернатора Краснодарского края. В рамках мероприятия на площадке Российского международного олимпийского университета проходят тематические мастер-классы, дискуссии. Тема форума — «Новая реальность медиа. Как сохранить себя и аудиторию».
В частности, главный эксперт по риск-менеджменту и кризисным коммуникациям АНО «Диалог» Тимофей Ви рассказал участникам, как противостоять фейкам. Начальник отдела по взаимодействию со СМИ АНО «Диалог» Максим Коринчевский поделился рецептами повышения эффективности взаимодействия СМИ с аудиторией.
Также состоялась сессия с участием первого заместителя генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игоря Соболева и директора по интегрированным коммуникациям АНО «Институт развития интернета» Александра Ляпина, которые рассказали, как получить грант на медиапроект. Кроме того, перед участниками выступили представители отечественных платформ — RUTUBE и ВК, а также эксперты по работе в «Яндекс. Дзен», которые рассказали о том, как эффективно работать на российских площадках.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что программа форума направлена на поиск практических решений для медиаотрасли. «Программа форума актуальна и насыщена, она направлена на поиск практических решений. Несколько месяцев мы живём в новой информационной реальности и обязаны ей соответствовать, с достоинством отвечать на все вызовы. Команда администрации Сочи всегда для вас открыта, мы делаем с вами одно общее дело — работаем на благо людей, делаем их жизнь лучше, — отметил Алексей Копайгородский, — Уровень участников форума говорит о том, что сейчас растёт значение локальных СМИ. Людям интересно, что происходит в стране, в наших регионах».
В современных условиях у аудитории растет запрос на верифицированную информацию. Как подчеркнула директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова, именно журналисты и СМИ способны в настоящее время удовлетворить этот запрос.