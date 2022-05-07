Донецк, 7 мая, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:28 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли Лозовое и Горловку.