Улаганский район, Алтай, 7 мая, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Республике Алтай в результате ДТП погиб глава Улаганского района Владимир Челчушев. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава региона Олег Хорохордин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Олега Хорохордина Глава Улаганского района Республики Алтай Владимир Челчушев

Трагедия произошла 7 мая. По словам главы республики, накануне погибшему исполнилось 48 лет.

«Человек, искренне любивший свою малую Родину, Улаганский район, и неравнодушный к проблемам жителей. Талантливый тренер и яркий спортсмен, который развивал национальные виды спорта и воспитал не один десяток мастеров спорта России», — отметил Хорохордин, выразив соболезнования родным и близким покойного.