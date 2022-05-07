Москва, , 16:01 — REGNUM Старейший международный гроссмейстер мира, чемпион СССР по шахматам Юрий Авербах умер 7 мая. Об этом сообщает Федерация шахмат России.

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«Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. О времени и месте прощания с Юрием Львовичем мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Главные достижения Авербаха в шахматной карьере пришлись на 1950-е годы. В 1954 году он стал чемпионом СССР, в 1956 году — разделил в чемпионате страны 1-3 места с Таймановым и Спасским, после чего занял второе место в дополнительном турнире. В составе советской сборной Авербах побеждал на командных чемпионатах Европы.

Юрий Авербах также занимался организаторской работой в сфере шахмат и журналистикой. Он был главным редактором газеты «Шахматная Москва» и журнала «Шахматы в СССР», вёл телепрограмму «Шахматная школа». Гроссмейстер написал серию книг по теории и истории шахмат.

4 мая 2022 года Авербах награждён орденом Почёта за большой вклад в развитие и популяризацию российского и международного шахматного движения.