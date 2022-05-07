Москва, , 16:00 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник запустил расположенную в городе Счастье Луганскую теплоэлектростанцию, сообщает ТАСС со ссылкой на Луганский информационный центр (ЛИЦ).

«Спасибо большое всем, работу проделали огромную, это вызывает уважение. Такого рода повреждения не несла ни одна тепловая станция, работающая на территории бывшей Украины. Поэтому вам было необходимо восстанавливать это все и доказать в первую очередь самим себе, что вы лучшие, настоящие патриоты нашей земли. Спасибо вам огромное за вашу работу, за ваш труд, очень важное для нас мероприятие, очень знаковое», — обратился глава ЛНР сотрудникам ТЭС.