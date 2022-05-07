Москва, 7 мая 2022, 16:00 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник запустил расположенную в городе Счастье Луганскую теплоэлектростанцию, сообщает ТАСС со ссылкой на Луганский информационный центр (ЛИЦ).
«Западные поставки оружия на Украину»
Глава ЛНР запустил работу Луганской ТЭС в городе Счастье
«Спасибо большое всем, работу проделали огромную, это вызывает уважение. Такого рода повреждения не несла ни одна тепловая станция, работающая на территории бывшей Украины. Поэтому вам было необходимо восстанавливать это все и доказать в первую очередь самим себе, что вы лучшие, настоящие патриоты нашей земли. Спасибо вам огромное за вашу работу, за ваш труд, очень важное для нас мероприятие, очень знаковое», — обратился глава ЛНР сотрудникам ТЭС.
«Республика теперь будет с электричеством. Закроем практически все потребности, которые нам необходимы. И есть еще вторая составляющая этого мероприятия, это конечно же, политические плюсы для нас. Мы не смотря на то, что Запад на сегодня пытается преподнести нас варварами, разрушителями, что мы ломаем, мы вопреки этому показываем, что мы на самом деле восстанавливаем, строим, и запуск данной электростанции является одним из звеньев того, что Донбасс возрождается, Республика возрождается и это очень важно. Сегодня запуск 13-го энергоблока. До 9 числа (мая) 14-й. До конца года еще два и тогда мы в общем выходим практически в то состояние, когда Республика не будет зависеть от внешних источников поступления электроэнергии на нашу территорию», — написал Леонид Пасечник на своем ТГ-канале.