Грозный, , 15:52 — REGNUM Город Попасная в Луганской Народной Республике (ЛНР) в данный момент на 80% освобожден от вооруженных украинских формирований. Об этом 7 мая рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в видеообращении в своем телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Minkavkaz.gov.ru

«Мне доложил… (замглавы управления Росгвардии по Чечне) Даниил Васильевич Мартынов, что Попасная на 80% находится под контролем наших вооруженных сил», — сказал он.

Также глава Чечни отметил, что подразделение южной группировки уже полностью завершило зачистку своей части города — промзоны, а центральная часть города также находится под контролем подразделений ВС РФ и ДНР.

Кроме того, Кадыров добавил, что на данный момент города Попасная практически заблокирован и «находится в кольце на 90%, нужно закрыть только одну дорогу».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что поселок Нижнее в Луганской Народной Республике (ЛНР) освобожден от вооруженных украинских формирований