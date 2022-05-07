Кемерово, 7 мая, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Кемерове шествие «Бессмертный полк» в 2022 году пройдёт в традиционном формате. Об этом сообщили в мэрии города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бессмертный полк

Сбор колонн начнётся 9 мая с 10:00 до 10:40 (время местное) на площади перед зданием «Континента» и площади перед драмтеатром.

Отметим, что в преддверии Дня Победы в Кемерове стартовали соревнования по танцевальному спорту «Кубок губернатора Кузбасса» и прошла 77-я традиционная легкоатлетическая эстафета.