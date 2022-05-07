Санкт-Петербург, 7 мая, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя, который разместил на сайте «Банк памяти» для последующей трансляции на сайте «Бессмертный полк России» изображение солдат германского вермахта с оружием и боеприпасами.

Дарья Драй ИА REGNUM Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области

Как сообщили 7 мая в следственном управлении СКР по Ленобласти, преступление было совершено 5 мая 2020 года. При этом молодой человек осознавал, кем являлись изображенные на фото лица.

В отношении злоумышленника было возбуждено дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ — «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф до 3 млн рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до одного года, либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал факт размещения фотоматериала, — отметили в СУ СКР. — В настоящее время по делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».