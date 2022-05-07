В Ярославле открыли памятник «Героям, отдавшим жизнь за Отечество»
Ярославль, 7 мая, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Накануне празднования Дня Победы на Воинском мемориальном кладбище управлением Федеральной службы безопасности РФ по Ярославской области установлен памятник «Героям, отдавшим жизнь за Отечество». В церемонии открытия мемориала принял участие временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Евраев.
Ярославские контрразведчики за годы войны не допустили террористических актов и диверсий на территории области. Задержаны 57 фашистских агентов-парашютистов, заброшенных на территорию Ярославской области. Выявлены и арестованы порядка ста лиц, сотрудничавших с оккупантами. В январе 1942 года руководством УНКВД СССР по Ярославской области сформирован партизанский отряд особого назначения «Ярославец», который действовал на территории, занятой противником. В результате его работы в тылу врага убито порядка 700 офицеров и солдат вермахта, уничтожено 42 танка, 85 автомашин.
Автор памятника — народный художник РФ, член президиума Совета по культуре и искусству при президенте РФ, член президиума Российской академии художеств Николай Мухин.
Начальник управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ярославской области генерал-майор Александр Куманяев вручил памятные медали за участие в установке памятника «Героям, отдавшим жизнь за Отечество» Николаю Мухину и спонсорам проекта Сергею и Александру Орловым.
В мероприятии приняли участие кадеты МОУ «Средняя школа №14 имени М. Н. Лататуева» совместно с представителями совета ветеранов регионального управления ФСБ РФ.