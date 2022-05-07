Нью-Дели, 7 мая, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Правительство Индии рассматривает предложение Индийской организации космических исследований (ISRO) по запуску автоматической исследовательской миссии к Венере в 2024 году, заявил глава ISRO Шридхара Паникер Сомнатх. Об этом пишет газета The Hindu.

Венера

В 2024 году сложатся благоприятные условия для запуска этой миссии — Земля и Венера сблизятся на минимальное расстояние, что позволит сократить расход топлива, требующегося космическому аппарату для полёта к Венере. Следующее такое окно откроется только в 2031 году.

Глава ISRO рассказал, что индийское космическое агентство может подготовить миссию к Венере уже к 2024 году. В этом случае запущенный космический аппарат выйдет на орбиту вблизи Венеры в 2025 году.

Сомнатх добавил, что ISRO направило соответствующее предложение в правительство Индии. Он оценил расходы на подготовку этой миссии от 5 трлн рупий до 10 трлн рупий (от $65 млн до $130 млн) в зависимости от уровня оснащения космического аппарата.