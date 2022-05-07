Новосибирск, 7 мая, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области приняло решение о продлении действующего особого противопожарного режима. Он продлён до 15 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

82.mchs.gov.ru Травяной пожар

«В связи с тем, что на территории Новосибирской области по-прежнему зафиксированы сложные условия, связанные с высокими рисками пожароопасности, а установившаяся тёплая погода с сильным ветром лишь увеличивает риск возникновения новых ландшафтных пожаров», — прокомментировали решение в областной администрации.

Отметим, что соответствующие изменения в постановление правительства Новосибирской области были одобрены на внеочередном заседании.