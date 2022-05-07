Грозный, , 15:35 — REGNUM Поселок городского типа Нижнее в Луганской Народной Республике (ЛНР) полностью освобожден от вооруженных украинских формирований. Об этом 7 мая рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в видеообращении в своем телеграм-канале.

«Радостная новость из Луганска. Мне только что доложил мой брат, генерал Делимханов Шарип Султанович, что поселок городского типа Нижнее полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что слышимые жителями приграничных районов региона звуки выстрелов вызваны работой российской авиации по наземным целям на сопредельной территории.