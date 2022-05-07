Новосибирск, 7 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 7 мая, пожарным пришлось тушить пилораму в посёлке Сосновка. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

ГУ МЧС по Новосибирской области Пожар на пилораме

На момент прибытия пожарных уже горел склад пиломатериалов. Из-за сильного ветра создавалась угроза распространения огня на соседние жилые дома. Тушение осложнялось высокой температурой, большой площадью и наличием внутри склада одной тонны дизельного топлива. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.

Тем не менее пожарно-спасательным подразделениям удалось предотвратить угрозу распространения огня на жилые постройки. Открытое горение ликвидировано. Огнём повреждён склад пиломатериалов, здание сырзавода и строительные материалы. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.

Причину и обстоятельства пожара установят дознаватели МЧС России.