Москва, , 15:32 — REGNUM Централизованное водоснабжение одного из районов Мариуполя начнется 12–13 мая. Об этом во время поездки на Старокрымскую фильтровальную станцию заявил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.

Вода Дарья Антонова, ИА REGNUM

слова Алексея Кострубицкого Донецкое агентство новостей (ДАН). «Сегодня проведен первый пуск Старокрымской фильтровальной станции. Работа сложная, проводилась и саперами, и энергетиками, и специалистами «Воды Донбасса». И вот 12–13 мая мы планируем подать воду в Мариуполь, в Октябрьский район», — цитирует

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр подчеркнул, что изначально вода будет подана на местные насосные станции. Абонентов будут подключать кварталами, и «это займет еще какое-то время».

Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля, в ходе военных действий город был полностью блокирован, а затем зачищен от оккупантов.

Отсутствие централизованного водоснабжения является одной из острейших проблем Мариуполя. Во время активных боевых действий горожане были вынуждены набирать воду из батарей, пожарных гидрантов, водоемов и даже сооружать «ливнёвки» для сбора дождевой воды. Ситуация улучшилась после освобождения большей части города, с тех пор организован подвоз воды населению. Сейчас ежедневно в город доставляется по нескольку десятков тонн. Общероссийский народный фронт установил более полусотни специальных емкостей в разных районах, способных обеспечить питьевой водой десятки тысячи людей.