Ханты-Мансийск, 7 мая, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Югре возобновили работу аэропорты Сургута и Нижневартовска. Об этом сообщается на страницах воздушных гаваней в социальных сетях.

Пресс-служба аэропорта Сургута Метель на взлётной полосе

«К 11 часам утра 7 мая погодные условия стабилизировались и стали пригодными для совершения взлетно-посадочных операций. В настоящий момент аэропорт приступил к обслуживанию рейсов в плановом режиме. В течении дня, при сложившейся ситуации, возможны технологические задержки вылетов, связанные с поздним прибытием воздушных судов», — сообщает пресс-служба сургутского аэропорта.

В аэропорту Нижневартовска самолёт авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод приземлился 11:26 (09:26 мск).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, синоптики накануне предупреждали, что 7 мая в Югре ожидаются опасные погодные явления в виде мокрого снега и метели с порывами ветра до 15-20 метров в секунду.