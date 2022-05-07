Москва, 7 мая 2022, 15:21 — REGNUM Церемония зажжения доставленного из Москвы Вечного огня состоялась в Краснодоне, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на пресс-служба администрации главы ЛНР.
Представители общественного движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) доставили капсулу с зажженным у могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы Вечным огнем в Краснодон.
Церемония зажжения прошла у стелы «Скорбящая мать», зажгли расположенный там Вечный огонь представитель ОНФ Анна Еременко и командир краснодонского дошкольного отряда «Юных защитников Отечества» Софья Бабешко.
Он назвал передачу частички Вечного огня из столицы России историческим моментом для жителей Краснодонщины, олицетворяющим память о героизме и мужестве защитников Отечества.
Козенко поблагодарил присутствующих на торжественном мероприятии ветеранов за их мужество и подвиги.
Участник межведомственного проекта «Почетная республиканская Вахта памяти Пост №1 Краснодона» Данил Нагорный назвал церемонию зажжения доставленного из Москвы Вечного огня символом воссоединения Республики и РФ.
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