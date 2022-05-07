Москва, 7 мая, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Церемония зажжения доставленного из Москвы Вечного огня состоялась в Краснодоне, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на пресс-служба администрации главы ЛНР.

Луганский информационный центр Краснодон

Представители общественного движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) доставили капсулу с зажженным у могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы Вечным огнем в Краснодон.

Церемония зажжения прошла у стелы «Скорбящая мать», зажгли расположенный там Вечный огонь представитель ОНФ Анна Еременко и командир краснодонского дошкольного отряда «Юных защитников Отечества» Софья Бабешко.

«Накануне великого праздника Дня Победы мы принимаем частичку Вечного огня от могилы Неизвестного Солдата в Москве — это очень символично. Краснодон — Родина легендарной подпольной организации «Молодая гвардия», участники которой, совсем юные юноши и девушки, отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. В память о них на краснодонской земле уже много лет горит Вечный огонь как символ несгибаемости духа и самоотверженности молодогвардейцев», — сказал глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко .

Он назвал передачу частички Вечного огня из столицы России историческим моментом для жителей Краснодонщины, олицетворяющим память о героизме и мужестве защитников Отечества.

Козенко поблагодарил присутствующих на торжественном мероприятии ветеранов за их мужество и подвиги.

Участник межведомственного проекта «Почетная республиканская Вахта памяти Пост №1 Краснодона» Данил Нагорный назвал церемонию зажжения доставленного из Москвы Вечного огня символом воссоединения Республики и РФ.

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