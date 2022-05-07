Кемерово, 7 мая, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Кемерове сегодня, 7 мая, устраняют последствия шквалистого ветра. Об этом сообщила мэрия города.

t. me/KemAdmOnline Шквалистый ветер повалил деревья в Кемерове

«По данным на 10:00 (время местное), зафиксировано девять сигналов: об упавших ветках деревьев, повреждённых остановочных павильонах, кровлях и баннерах», — говорится в телеграм-канале городской администрации.

Городские службы отметили, что большинство из последствий стихии уже устранено, продолжаются объезды по улицам.