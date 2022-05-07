Москва, , 15:18 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (95%) считает праздником День Победы Советского Союза над нацистской Германией праздником, причем больше половины (55%) — народным праздником. Это следует из опубликованных 7 мая результатов опроса Фонда «Общественное мнение».

День Победы! Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Отмечается, что исследование было проведено в период с 22 по 24 апреля и в нем приняли участие 1500 в 53 субъектах РФ из 104 населенных пунктов, статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Также уточняется, что 95% российских жителей считают 9 Мая праздником, из которых для 55% респондентов — это народный праздник, для 36% — государственным и еще 4% — семейным.

Кроме того, 77% участников опроса собираются принять участие в праздновании Дня Победы, при том, что в 2021 году таких людей было 72%.

Помимо этого, 84% опрошенных заявили, что среди их родственников есть или были участники Великой Отечественной войны (16% заявили об отсутствии таковых) и 62% респондентов заявили, что хорошо знакомы с ее историей (29% заявили, что знают ее плохо).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стало известно, что жители России считают День Победы главным праздником страны.