Петрозаводск, , 15:18 — REGNUM Еще один уроженец Карелии погиб в ходе специальной операции российских Вооруженных сил по защите Донбасса. Об этом 7 мая сообщил на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.

Кирилл Власов vk.com/aparfenchikov

«При исполнении воинского долга в спецоперации на Донбассе погиб Кирилл Власов из поселка Шуя. Рядовой, наводчик мотострелковой роты», — написал губернатор.

Он выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего солдата. «Карелия скорбит вместе с вами», — добавил руководитель региона.

Ранее власти Карелии официально сообщали о гибели десяти военнослужащих — уроженцев или жителей республики — в ходе спецоперации на Украине и в Донбассе.

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