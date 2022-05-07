Курск, 7 мая, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Слышимые жителями приграничных районов Курской области звуки выстрелов вызваны работой российской авиации по наземным целям на сопредельной территории. 7 мая об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Авиация

Ранее жители области сообщили о «громких хлопках», слышимых в граничащих с Украиной районах. Курская область России с юго-западной и западной стороны граничит с Сумской областью Украины.

«На территории Курской области боевых действий не ведётся, угроз для жителей региона нет», — заявил губернатор.

5 мая администрации Суджанского и Рыльского районов Курской области предупредили жителей об учебных стрельбах Пограничного Управления ФСБ России по Курской области, которые пройдут 5, 6 и 7 мая.