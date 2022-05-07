Донецк, , 15:05 — REGNUM ВСУ обстреляли Лозовое и Горловку. Об этом 7 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:07 — н.п. Пески — н.п. Лозовое: выпущено 8 мин калибра 120 мм; ️12:15 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка: выпущено 2 снаряда калибра 122 мм; ️13:30 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка: выпущено 10 ракет из БМ21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую с применением «Градов».

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