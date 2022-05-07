Лондон, 7 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Условия приобретения контрольного пакета акций лондонского футбольного клуба «Челси» согласовало с консорциумом бизнесмена из США Тодда Боули руководство британской команды. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба команды из Лондона.

Publicdomainpictures.net «Челси»

«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что были согласованы условия приобретения клуба новой группой собственников во главе с Тоддом Боули, Марком Уолтером, Хансйоргом Виссом и акционерной фирмой Clearlake Capital», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на покупку акций клуба будет направлено £2,5 млрд из общей суммы сделки, которые переведут на замороженный банковский счет в Британии с целью пожертвовать их в полном объеме на благотворительные цели, как сообщал об этом ранее бывший владелец «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович.

«Для перевода средств с замороженного счета потребуется одобрение правительства Великобритании», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что новые владельцы намерены инвестировать £1,75 млрд в дополнительные расходы на развитие инфраструктуры команды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин заявил, что у него «разрывается сердце» из-за санкций, введённых ранее против российского футбола.