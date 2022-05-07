Анкара, , 14:52 — REGNUM Власти США оказывают давление на Грецию для передачи киевскому режиму греческого зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300, после того как Турция отказалась отдавать украинской стороне свои комплексы С-400. Об этом 7 мая сообщает газета Star со ссылкой на источники.

С-300 Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что, по данным издания, утверждения о том, что США предлагали передать Киеву приобретенные Турцией у России ЗРК С-400, приветствовалось многими, кто хотел ослабления турецкой ПВО.

При этом уточняется, что военные эксперты и оборонные аналитики сразу говорили, что Анкара не станет передавать киевскому режиму свои С-400.

Также указывается, что «американцы оказывают давление на Грецию» для того, чтобы Афины послали украинской стороне свои ЗРК С-300, в то время как греческая сторона утверждает, что уже помогла Киеву в пределах своих возможностей.

«США, которые хотят аналогичного шага от Греции, постоянно усиливают давление на Афины, чтобы они сказали «да» и чтобы греческие С-300 были переданы Украине. С другой стороны, Греция, как сообщается, заявила, что «находится под угрозой», сославшись на Турцию в качестве причины, и не одобрила это предложение», — также добавляется в материале газеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что большая часть вооружений и боеприпасов, которые были поставлены Украине Западом, устарели или не пригодны для использования.