7 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательства.

Мирослава Романенко, , 15:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательства. Об этом сообщил 6 мая председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Раздел Украины Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О десоветизации законодательства Украины». Отныне в законодательстве Украины нет упоминания о «победах Великой Октябрьской социалистической революции», нет ссылки на программы, разработанные Коммунистической партией, «вычищено» почти 1,2 тысячи актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР», — написал председатель украинского парламента на своей странице в одной из социальных сетей.

Новость обсудили пользователи социальных сетей.

«Пусть себя отменит лучше», — написал один из участников обсуждения.

«Ну раз десоветизация, то и Донбасс с Крымом Украина должна отдать правопреемнице СССР, их же страшные большевики к бедным украинцам присоединили», — с сарказмом пишет Agahara.

«На Украине законы вообще не нужны. Каждый живёт сам по себе: власть — сама по себе, народ — сам по себе», — отметил Дмитрий.

«Отличная почва для отмены Украины как порождения СССР! Ждём от РФ пересмотров итогов Беловежского соглашения», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

Герб УССР на углу восстановленного в 1954 году здания Харьковского горсовета Ace^eVg

«Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы», — процитировала Цицерона Vera A.

«Зеленский отменил передачу Крыма?» — спросил Антон.

«Надо смотреть, что за акты. В РФ тоже, кажется, в 2020 году было отменено большое количество нормативно-правовых актов советского периода. Меня тогда это сильно возмутило», — добавила Anna S.

«СССР создал эту Украину в ее границах. Они это видимо отменили… Уже сами не признают свои границы. Надо поддержать. До СССР не было Украины и уж тем более с исконно русскими землями», — отреагировал Игорь.

«Архиважная задача сегодня! Надо ещё меню в ресторанах переписать», — пошутил «Капитан Никитин».

«Может и Россия отменит акты о передаче российских земель Украине? Думаю эти указы позволят и России сделать всё необходимое, чтобы Украина с чем пришла в СССР, с тем и осталась!» — добавила Нина Л.

«Ну да, больше проблем сейчас нет. Очередная видимость бурной деятельности… Типа забота о стране и народе», — отметила Ирина З.

«Он бы семьям мобилизованных вышел ответы дал о судьбе солдат, а не ерундой очередной занимался», — пишет Виктория С.

«Ну надо заодно отменить и подписанные в Беловежье документы о выходе из СССР», — комментирует новость Garry M.

«Как бы это ни звучало смешно, но это очень важный шаг на пути деструктуризации государственного проекта Украина. Неужели комик… уроженец центральной Украины, станет последним президентом и могильщиком украинской государственности?» — задался вопросом Иван Р.

Владимир Зеленский president.gov.ua

«Тогда и от земель, которые вам достались от СССР, откажитесь», — призвала Юлия Г.

«А какая разница, принят закон Украинской ССР или Украиной, — главное, хороший ли этот закон и работает ли: работает — оставлять, нет — вносить поправки, вне зависимости…» — отметил «Енот в рубашке».

«Поздно отменять акты, когда тебя самого уже отменили», — добавил «Хмели Сунели».

«Может тогда и от дедушки своего откажется? А то он за Советский Союз воевал», — написал Dmitry R.

«Скоро и страна отменится», — отреагировал Andrey G.

«Ему капитуляции подписывать, а не этот бред. Если уж так, то давайте отменим акт 1954 года, где Крым подарили Украине, и акт о границах УССР, а то получается как-то неправдоподобно…» — подытожил Ilia S.