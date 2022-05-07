Киев, , 14:35 — REGNUM Об аресте счетов компании «Росатом Восточная Европа» заявила 7 мая украинская Генеральная прокуратура в своем телеграм-канале.

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В сообщении указывается, что в Киеве работает ООО «Росатом Восточная Европа» конечным бенефициарным владельцем которой является государственная структура, якобы находящаяся под контролем правительства России

«Банковские счета компании арестованы, а денежные средства, размещенные на них в размере более 3 миллионов гривен ($99 тысяч — ред.), передано в управление АРМА (национальному агентству по розыску и менеджменту активов — ред.)», — говорится в собщении.

Также указывается, что счета указанной компании арестованы в ходе расследования уголовного дела «по фактам присвоения или завладения имуществом и финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы ДНР освободили и установили контроль над 182 населенными пунктами.