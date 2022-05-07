Москва, 7 мая 2022, 14:29 — REGNUM Руководство США, включая президента Джо Байдена, должно понести наказание за преступления, совершаемые на Украине нацистским режимом, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Duma.gov.ru

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«За преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, должно понести ответственность и руководство США, пополнив список военных преступников», — отметил Володин в телеграм-канале.

После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы, отметил парламентарий, указав на то, что сегодня Вашингтон «по сути координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях против нашей страны».

«США принимают участие в военных действиях на Украине», — констатировал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден отметил важность работы разведки и потребовал принять меры, чтобы остановить утечки о сотрудничестве ЦРУ и властей Украины, отметили источники NBC. Так, по данным СМИ, Байден на встрече с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и министром обороны Ллойдом Остином потребовал прекратить утечки информации об обмене данными между разведками США и Украины.

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