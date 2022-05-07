Вашингтон, 7 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Американские инженеры устранили неполадки в ракете-носителе Space Launch System (SLS), готовящейся к испытаниям в Космическом центре Кеннеди. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Nasa.gov Испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System)

Ракета SLS была выведена на стартовый комплекс LC-39B Космического центра Кеннеди в марте 2022 года. Планировалось, что на пусковом столе ракета пройдёт ряд испытаний, включая генеральную репетицию запуска.

В ходе подготовки к испытаниям специалисты выявили несколько проблем, включая некорректную работу клапана в системе подачи гелия в двигателе второй ступени. Для устранения замечаний ракета была возвращена в монтажный корпус.

6 мая неисправный клапан был заменён на новый. В ближайшее время специалисты планируют протестировать вновь установленный клапан. Также были проведены работы по устранению других технических проблем. После завершения проверок в NASA объявят новую дату испытаний ракеты.

Сверхтяжёлая ракета-носитель SLS разрабатывается компанией Boeing по контракту NASA. В американском космическом ведомстве планируют использовать эту ракету и корабль Orion в рамках лунной программы «Артемида».