Москва, 7 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Свыше 50% жителей России считают День Победы Советского Союза над нацистской Германией народным праздником. Это следует из опубликованных 7 мая результатов опроса Фонда «Общественное мнение».

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Уточняется, что исследование было проведено в период с 22 по 24 апреля и в нем приняли участие 1500 в 53 субъектах РФ из 104 населенных пунктов, статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Также указывается, что большинство участников опроса (55%) в ответ на вопрос: «Чем для вас лично в первую очередь является День Победы 9 Мая?» ответило, что это — народный праздник. Также 36% назвало 9 Мая государственным праздником.

Кроме этого, отмечается, что почти треть (29%) респондентов в ответ на вопрос: «Какие чувства, мысли или ассоциации возникают у вас в первую очередь, когда вы слышите слова «Великая Отечественная война»?», ответило, что это — «гордость за страну, народ, чувство патриотизма». Еще 10% заявили, что это радость победы в День Победы.

При этом 84% участников опроса ответило, что среди их родственников есть или были участники Великой Отечественной войны, и только 13% сообщило об отсутствии таковых.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая стало известно, что Большая часть российских граждан доверяют президенту России Владимиру Путину. Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), об это заявили 81,5% граждан страны.