Челябинск, 7 мая, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Мошенники пытались похитить у жительницы Челябинска почти полтора миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

В полицию обратилась женщина 1948 года рождения. Она заявила, что ей позвонил неизвестный, который рассказал, что её дочь якобы стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. И для лечения «пострадавших» будто бы нужны средства.

Гражданка заподозрила обман, позвонила дочери и узнала, что та не попадала в ДТП. После этого женщина обратилась в полицию.