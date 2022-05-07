Улан-Удэ, , 14:20 — REGNUM На территории Бурятии объявлено штормовое предупреждение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра.

Снегопад

Днём 8–9 мая в республике ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в южных районах — до 24 метров в секунду. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, местами установится временный снежный покров. Температура понизится на 8 и более градусов.

«Высокий 5 класс пожарной опасности прогнозируется в г. Улан-Удэ, Заиграевском, Иволгинском и Селенгинском районах», — отметили в ведомстве, напомнив гражданам о действии в регионе особого противопожарного режима.