Тверь, 7 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Жителю Твери, участнику Великой Отечественной войны Николаю Прохорову 7 мая исполняется 100 лет, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

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Юбиляра поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«В годы Великой Отечественной войны Вы с оружием в руках самоотверженно защищали Родину, в мирное время проявили себя как настоящий патриот», — говорится в поздравлении от имени губернатора.

Николай Прохоров был призван в армию в 1941 году. Был участником Сталинградской битвы, участвовал в боевых действиях на Донском, Юго-Западном, третьем Украинском фронтах. В 1944 году был отправлен на учебу в Уфу в Севастопольское Краснознаменное училище зенитной артиллерии. После войны остался в армии — служил в зенитно-артиллерийских полках в Свердловске и Магнитогорске, Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда».