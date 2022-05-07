Элиста, 7 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков предостерёг от спекуляций на тему смертельного ДТП, случившегося днём 6 мая на трассе Р-22.

Уголовное дело

«В этом происшествии принимал участие автомобиль из гаража администрации главы республики. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника администрации, который был за рулём. Степень его ответственности будет определена в ходе следствия», — написал руководитель региона в своём телеграм-канале.

«Сейчас много спекуляций на тему этого трагического ДТП. Могу сказать, что правоохранители работают открыто, все установленные ими подробности официально публикуются. Никто ничего не будет «замалчивать», как привыкла опасаться общественность», — подчеркнул он.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии на трассе Р-22 произошло ДТП с участием сотрудника администрации главы республики. От полученных травм скончался ребёнок. Ещё два пассажира и водители Kia Rio получили травмы и были госпитализированы. Утром 7 мая два пациента были выписаны из лечебного учреждения.

По факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело.