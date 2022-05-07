Астрахань, , 14:04 — REGNUM Новый сервис по доставке грузов из России в Юго-Восточную Азию запущен в Астраханском морском порту, сообщил 7 мая в соцсетях губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

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«Итак, свершилось то, чего мы так долго добивались: в Астраханском морском порту запущен новый сервис по доставке грузов из России в Юго-Восточную Азию», — написал Бабушкин.

Первая отгрузка пяти контейнеров оборудования в Бангладеш через Иран состоялась уже 6 мая.

«В условиях санкций традиционная логистика оказалась затруднена. Но геополитическое расположение нашей области открывает широкие перспективы для Астраханского воднотранспортного узла, чем мы обязательно максимально воспользуемся», — уточнил Бабушкин.

Он добавил, что инфраструктура астраханского порта позволяет отгружать более 16 млн тонн грузов в год, но пока она загружена менее чем на 20%.

На данный момент есть договорённости о перевозке крупных партий белорусских товаров через астраханские порты, иранские логистические компании снизили тарифы для грузов, следующих по МТК «Север-Юг».

«Кроме того, сейчас регион готов принять дополнительные объёмы грузов с черноморского направления и обеспечить их транспортировку по Международному транспортному коридору «Север-Юг». Уверен, астраханские компании обеспечат необходимые сроки и безопасность, а это позволит наращивать объёмы транспортировки грузов через регион», — добавил губернатор.

Также решается вопрос реконструкции Волго-Каспийского морского судоходного канала — до 2024 года должны быть выполнены мероприятия по увеличению проходной осадки судов в канале до 4,5 м.