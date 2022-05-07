Астрахань, 7 мая 2022, 14:04 — REGNUM Новый сервис по доставке грузов из России в Юго-Восточную Азию запущен в Астраханском морском порту, сообщил 7 мая в соцсетях губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Первая отгрузка пяти контейнеров оборудования в Бангладеш через Иран состоялась уже 6 мая.
Он добавил, что инфраструктура астраханского порта позволяет отгружать более 16 млн тонн грузов в год, но пока она загружена менее чем на 20%.
На данный момент есть договорённости о перевозке крупных партий белорусских товаров через астраханские порты, иранские логистические компании снизили тарифы для грузов, следующих по МТК «Север-Юг».
Также решается вопрос реконструкции Волго-Каспийского морского судоходного канала — до 2024 года должны быть выполнены мероприятия по увеличению проходной осадки судов в канале до 4,5 м.