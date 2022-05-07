Санкт-Петербург, 7 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Православные и мусульмане Санкт-Петербурга провели совместную гуманитарную акцию, приуроченную к Пасхе и Рамадану. Об этом ИА REGNUM рассказали в Международном фонде христианской солидарности.

фото из архива Дамира Хусаинова Выгрузка помощи для российских военных в Белгороде

При активном участии Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга (председатель — Раис Яркаев) в тесном сотрудничестве с Военно-патриотическом парком культуры и отдыха «Патриот» Западного военного округа (директор — Андрей Кононов) и при содействии министерства обороны России была организована доставка традиционных продуктов для Рамадана и Пасхи в Белгород с последующей передачей православным и мусульманам воинам в зоне проведения спецоперации.

По словам одного из участника акции, председателя ЦРО Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамира Хусаинова, министерством обороны был выделен специальный борт для отправки 750 кг сухофруктов, 1000 чак-чаков, 1000 баурсаков на ифтары военнослужащим-мусульманам и походные молитвенные коврики, а также 2000 пасхальных наборов (куличи и яйца) с необходимой для бойцов и раненных продукцией.

«Отрадно, что и офицеры, и солдаты в задаче укрепления духа воинства сходятся с нами, духовниками, в том, что молиться надо не только тогда, когда пришло испытание, но и всякий труд предварять молитвой Богу, чтобы беда не случилась», — прокомментировал поездку в Белгород и встречи с российскими военнослужащими имам-мухтасиб Хусаинов.