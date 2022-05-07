Москва, 7 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Мировыми валютами, показавшими наибольшую положительную динамику по отношению к доллару США с начала 2022 года, стали российский рубль и бразильский реал. Об этом свидетельствуют данные агентства Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По состоянию на 6 мая российский рубль возглавил рейтинг мировых валют, сильнее всего укрепившихся по отношению к доллару США. В ходе торгов рост рубля к доллару с начала 2022 года достигал 15,1%.

7 мая лидером рейтинга стал бразильский реал, выросший с начала года по отношению к доллару на 9,7%. Рост рубля снизился до 8,4% (второе место). Также положительную динамику по отношению к доллару США показали мексиканское и колумбийское песо и саудовский риял.

Куры остальных валют по отношению к доллару США снизились с начала года. Австралийский доллар снизился на 2,5%, индийская рупия на 3,2%, китайский юань на 4,7%, южнокорейская вона на 6,4%, евро — на 7,2%.

5 мая российский рубль достиг самого высокого курса по отношению к доллару США с марта 2020 года. В ходе торгов на Московской бирже минимальная цена доллара США 65,31 рублей. На момент закрытия Московской биржи вечером 6 мая курс доллара США вырос до 69,4 рублей.