Элиста, 7 мая 2022, 13:54 — REGNUM В Калмыкии выписали из больницы двух человек, пострадавших в смертельном ДТП на трассе Р-22. Об этом 7 мая сообщил глава республики Бату Хасиков.
«Двое госпитализированных участников аварии сегодня утром выписались из больницы. Оказываем помощь семье пострадавших», — написал руководитель региона в своём телеграм-канале.
ИА REGNUM сообщало, что в ДТП с участием сотрудника администрации главы республики на участке федеральной трассы «Астрахань — Элиста — Ставрополь» погиб ребёнок. Ещё два пассажира и водители Kia Rio получили травмы и были госпитализированы.
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