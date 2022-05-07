Элиста, 7 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Калмыкии выписали из больницы двух человек, пострадавших в смертельном ДТП на трассе Р-22. Об этом 7 мая сообщил глава республики Бату Хасиков.

Tambov.gov.ru Койка в больнице

«Двое госпитализированных участников аварии сегодня утром выписались из больницы. Оказываем помощь семье пострадавших», — написал руководитель региона в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что в ДТП с участием сотрудника администрации главы республики на участке федеральной трассы «Астрахань — Элиста — Ставрополь» погиб ребёнок. Ещё два пассажира и водители Kia Rio получили травмы и были госпитализированы.