Владимир, , 13:52 — REGNUM Директор ГКУЗ Владимирской области «Центр закупок» предстанет перед судом по обвинению в халатности при обеспечении детей-инвалидов лекарственными препаратами. Обвинительное заключение по делу утверждено 6 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Как полагает следствие, женщина, зная о лимитах бюджетных обязательств в размере более 370 млн рублей, не предприняла мер к своевременному заключению государственных контрактов и прямых договоров поставок с единственным поставщиком на приобретение необходимых лекарственных препаратов.

В результате без жизненно важных лекарств остались 35 детей-инвалидов.

Уголовное дело будет направлено в Суздальский районный суд Владимирской области.