Элиста, , 13:49 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков сегодня, 7 мая, выразил соболезнования семье ребёнка, погибшего в ДТП на трассе Р-22 в Яшкульском районе.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Вчера в Яшкульском районе между посёлками Утта и Яшкуль произошло ДТП, в котором погиб ребёнок. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего мальчика и понимаю, что никакими словами вашу боль не уменьшить», — написал глава республики в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что в ДТП на участке федеральной трассы «Астрахань — Элиста — Ставрополь» погиб ребёнок. Ещё два пассажира и водители Kia Rio получили травмы и были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Калмыкии назначил служебную проверку после смертельного ДТП