Курган, , 13:48 — REGNUM В Курганской области сняли режим ЧС в большинстве муниципальных образований. Такое решение принято региональным оперативным штабом 7 мая.

Тушение травяного пожара. Курганская область 45.mchs.gov.ru

Режим чрезвычайной ситуации продолжит действовать на территории Каргапольского, Кетовского и Белозерского округов, Варгашинского района и города Кургана.

«День святого Георгия для многих из нас вчера получился как в символе Георгиевской ленте- в дыму и в огне. Ветер был просто сумасшедший, переносил огонь более чем на 100 метров. В нескольких местах огонь перелетел через реку Тобол. Авиацию из-за бокового ветра поднимать было просто нельзя. Ситуация менялась практически ежечасно. Сразу пять населённых пунктов двух районов одновременно были под прямой угрозой. Но вчера парни были просто молодцы», — отметил на штабе работу огнеборцев губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области за сутки удалось значительно снизить площадь природных пожаров. На борьбу с огнём были брошены более 1270 человек и 200 единиц техники из разных регионов России

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