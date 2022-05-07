Москва, 7 мая, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 7 мая Минобороны России.

Дарья Драй ИА REGNUM РСЗО «Торнадо»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как был запущен беспилотник «Орлан 10», который, обнаружив опорные пункты киевских боевиков, передал эти данные артиллерийским подразделениям.

Затем расчеты РСЗО «Град» нанесли точный удар по указанным объектам украинских националистов и после этого сразу сменили свою позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что проведение каких-либо переговоров с киевским режимом исключено, так как он представляет из себя настоящую террористическую организацию.