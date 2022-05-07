Иркутск, 7 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. На территории Иркутской области объявлено экстренное штормовое предупреждение, сообщает 7 мая телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ.

Rocky_L Огонь

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 мая на станции Червянка Чунского района наблюдается очень сильный юго-западный ветер, скорость которого достигает 25 м/с. В северо-западных районах в ближайшие 1-2 часа ожидается очень сильный ветер до 25-27 м/с.

«Риск возникновения масштабных пожаров многократно возрастает! В связи с этим категорически запрещено использовать любые источники открытого огня. В условиях сильного ветра малейшая искра способна перерасти в огненный смерч, уничтожающий все на своем пути. В населенных пунктах возможно временное отключение электроэнергии. Закройте плотно окна. Уберите с балконов предметы, которые могут быть сброшены вниз порывами ветра. В случае чрезвычайной ситуации или происшествия незамедлительно звоните на единый номер пожарно-спасательной службы 101», — призывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Иркутской области ликвидируют два крупных пожара. В посёлке Моргудон Братского района, по состоянию на 17:30 местного времени горят 15 дачных домов. В селе Половино-Черемхово Тайшетского района тушат семь домов и здание школы.

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